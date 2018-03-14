РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 14 мар. Концерт российских актеров кино пройдет 17 марта в центре культурного развития «Юбилейный» городского округа Ликино-Дулево, вход свободный, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«В концертную программу в ЦКР «Юбилейный» 17 марта включены выступления заслуженных артистов России – актера Максима Колосова, актрисы театра и кино Светланы Галка, заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, народной артистки России Натальи Гвоздиковой, заслуженной артистки России Оксаны Сташенко, певца Эдда Шульжевского. Ведущий вечера – секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Приглашаются все любители отечественного кино.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало концерта в 15:00.