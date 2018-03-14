РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Городской суд Подольска на 2 месяца поместил под домашний арест жительницу округа, которая употребляла наркотики, чтобы вылечится от тяжелого заболевания, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Жительница Подольска в декабре 2017 года через закладку, размещенную в автомобильной покрышке, незаконно приобрела наркотическое вещество массой 1,30 граммов. Наркотик был обнаружен и изъят сотрудниками полиции в ходе личного досмотра. В январе текущего года по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В ходе судебного заседания жительница заявила, что имеет тяжкое заболевание (без предоставления медицинских документов) о котором ей сказали врачи два года назад. Но лечиться она не стала, потому что боялась проходить лечение в больнице и впоследствии решила лечиться сама с помощью наркотических средств. Подольским городским судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», – сказал Дзотцоев.

На данный момент подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за уголовным делом.