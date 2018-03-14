РИАМО - 14 мар. Москва получит в дар уникальные произведения искусства народного художника СССР Ильи Глазунова, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«В своем завещании он (Глазунов - ред.) еще огромное количество удивительных, ценнейших предметов искусства завещал Москве», - сказал Кибовский.

По его словам, в департаменте культуры Москвы ничего не знали о том, что Глазунов еще при жизни передал в дар столице многие свои произведения. И часть из этой коллекции представят на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.

Илья Глазунов - советский и российский художник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Академик РАХ (2000). Народный художник СССР (1980). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Глазунов умер 9 июля 2017 года на 88-м году жизни.