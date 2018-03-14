РИАМО - 14 мар. Спасатели рекомендуют гостям и жителям столицы не выходить без необходимости на лед на водоемах Москвы, сообщил в среду заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по столице Владимир Волков.

«Самое простое и главное правило, которое необходимо помнить всем, чтобы обезопасить себя от происшествий на водоемах, - это без крайней необходимости на лед не выходить», - сказал Волков на пресс-конференции «О мерах по обеспечению безопасности людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов».

Он посоветовал жителям Москвы отдыхать на организованных площадках, например, в парковых зонах, где можно кататься на лыжах и на коньках.

«Более 150 катков в Москве с искусственным покрытием, тем не менее на водных объектах в городе Москве организованы три катка на естественных водоемах. Мы организовали там регулярную оценку безопасности, замеряем толщину льда, в настоящий момент толщина льда позволяет безопасно отдыхать», - добавил Волков.