РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 14 мар. Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов (ВНИИСТ) и Жуковский индустриально-экономический техникум (ЖИЭТ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальной странице местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Институт (ВНИИСТ – ред.) окажет поддержку в обучении наших ребят, студенты техникума (ЖИЭТ – ред.) получат фундаментальные знания по данному направлению», – сообщил глава города, член местного политсовета «Единой России» Андрей Войтюк.

Он также добавил, что с сентября текущего года в школах города будет проводиться работа по начальной профориентации.

«Ребята смогут понять, что это за профессия, насколько она интересна, и кто-то из них непременно выберет ее для себя», – добавил Войтюк.