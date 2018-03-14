РИАМО - 14 мар. На Московском культурном форуме представят стенд, посвященный памяти народного артиста СССР Олега Табакова, и книгу, в которой любой желающий сможет выразить свои соболезнования, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.

«На Московском культурном форуме будет открыт специальный стенд, а также программа, посвященная памяти Олега Табакова. Также на площадке форума будет специальная книга, где можно будет выразить чувства, соболезнования», - сказал Кибовский.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.