РИАМО - 14 мар. В библиотеки Москвы уже в этом году можно будет попасть по единому читательскому билету, также новшеством может стать единый электронный каталог, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«У нас в этом году предстоит внедрение единого читательского билета. Он будет предусматривать универсальное прохождение в московские библиотеки», - сказал Кибовский.

По его словам, в столичных библиотеках планируют ввести также единый электронный каталог.

Кибовский добавил, что портал «Списанные книги» стал очень популярным для москвичей.

«Проект «Списанные книги» - одна из самых популярных инноваций 2017 года. Более 300 тысяч списанных книг вместо утилизации получили вторую жизнь и были переданы жителям», - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева добавила, что в библиотеках Западного и Северо-Восточного округов Москвы уже поддержали инициативу внедрения единого читательского билета.