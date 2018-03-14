РИАМО - 14 мар. Госжилинспекция Московской области добилась проведения перерасчетов за подогрев горячей воды в 32 домах в Ленинском районе Подмосковья на общую сумму 24,5 миллиона рублей, сообщается на сайте надзорного органа.

Как уточняется в материале, «Хаусмастер24» осуществляет управление 32 многоквартирными домами в микрорайонах Дрожжино-1 и Дрожжино-2. Госжилинспекция установила, что УК производит начисления за подогрев ГВС по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что в данном случае в расчетной формуле необходимо учитывать норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды, который утвердила администрация Ленинского муниципального района.

«Предписания о проведении перерасчетов мы выдавали, начиная с 2016 года. УК оспаривала их в Арбитражном суде Московской области, доказать свою правоту ей не удалось и в итоге пришлось вернуть жителям переплату», - пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

ООО «ХаусМастер24» исполнило требования Госжилинспекции и отразило суммы перерасчетов в единых платежных документах за февраль 2018 года. Согласно представленным управляющей компанией документам, общая сумма перерасчета составила 24,5 миллиона рублей.