РИАМО - 14 мар. В Москве порядка 90% от общего объема закупок по поставке спецодежды приходится на представителей среднего и малого бизнеса, количество претендентов на лом составляет от четырех до семи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, на сегодняшний день наблюдается активный рост увеличения объема закупок у субъектов малого предпринимательства. Поставка спецодежды для различных нужд в государственные учреждения – одно из востребованных направлений среди представителей малого бизнеса.

«За 2017 год реализовано 203 процедуры по поставке спецодежды, из них 182 закупки объявлено среди представителей среднего и малого бизнеса, что составляет 89%» – сказал Дегтев.

По его словам, в 2017 году в среднем на лот на аукционах по поставке специальной одежды претендовали шесть-семь участников, а общее снижение стартовой стоимости составило более 32%. В текущем году провели уже 30 закупочных процедур на поставку спецодежды, из них 26 приходятся на долю малого бизнеса, среднее количество претендентов на лот – четыре, общее снижение стартовой стоимости составило 27,5%.