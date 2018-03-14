РИАМО - 14 мар. Водные объекты Москвы в пять раз безопаснее, чем водоемы других регионов России, сообщил в среду заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по столице Владимир Волков.

«Такой важный показатель обеспечения безопасности людей на водных объектах, как коэффициент гибели на 100 тысяч населения, который рассчитывается МЧС России ежегодно, в Москве составляет 0,49 человека, средний по стране - 2,53. Это самый низкий коэффициент среди всех субъектов РФ. Таким образом, водоемы города Москвы в пять раз безопаснее, чем любой водоем Российской Федерации», - сказал Волков.

Он отметил, что с 2010 года количество происшествий, связанных с гибелью людей на водоемах Москвы, уменьшилось в два раза — со 143 до 62 человек в прошлом году.