РИАМО - 14 мар. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении 1 миллиона долларов под видом обмена валюты в центре Москвы, сообщается на сайте МВД РФ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется в материале, мужчина со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют в Тверском районе Москвы для обмена 1 миллиона долларов США в российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», - добавила Волк.

Задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».