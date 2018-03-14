РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области проведут прием жителей Подольска 16 марта, мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«16 марта на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Подмосковья и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области», – отмечается в сообщении.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом №4 без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.