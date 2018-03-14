РИАМО - 14 мар. Дополнительная навигация на русском и английском языках появится в столице за одну-две недели до чемпионата мира по футболу, который откроется в середине июня, сообщил РИАМО в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов, включая Москву. В столице игры пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».

«Дополнительная навигация на русском и английском языках будет установлена в городе за одну-две недели до начала чемпионата мира по футболу - 2018», - сказал Гуляев.

Ранее сообщалось, что к чемпионату мира по футболу в российских городах, где пройдет чемпионат мира по футболу 2018, установят дополнительную навигацию на русском и английском языках. Речь идет об указателях для пешеходов и автомобилей на территориях, прилегающих к стадионам, а также на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на фестивалях болельщиков FIFA.

Дорожные указатели продублируют на английский, начиная с российской границы. Навигация будет выполнена в едином стиле, чтобы гостям не пришлось привыкать к новым указателям.