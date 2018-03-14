РИАМО - 14 мар. Более 100 объектов здравоохранения построили и открыли в Подмосковье за пять лет, среди них фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, перинатальные и онкорадиологические центры, до конца 2020 года планируется построить еще около 130 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Важной составляющей развитой инфраструктуры региона являются объекты здравоохранения, и в этой связи правительство Московской области выделяет строительство новых медицинских учреждений и реконструкцию существующих как одно из приоритетных направлений градостроительной политики Подмосковья.

«Для обеспечения доступности и повышения качества оказания медицинских услуг, а также для создания комфортных условий лечения для граждан за пять лет в Подмосковье было построено и введено в эксплуатацию более 100 объектов здравоохранения», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

Для Подмосковья 2017 год был признан годом здравоохранения в строительной отрасли. В частности, знаковым событием минувшего года стал ввод в эксплуатацию пяти перинатальных центров европейского уровня в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. По оснащенности и качеству оборудования эти центры относятся к одним из лучших в России. Каждый рассчитан на 150 коек и может принимать по 250 посетителей в смену.

Также в 2017 году завершено строительство двух онкорадиологических центров в Балашихе и Подольске, Молоковской участковой больницы в Ленинском районе, инфекционного корпуса в городе Видное, детской поликлиники в Жуковском, двух фельдшерско-акушерских пунктов.

«Всего в 2017 году, включая центры материнства и детства, построено и введено за счет бюджетных и инвестиционных средств более 20 объектов медицинского назначения. Из них 12 учреждений построены в рамках госпрограмм», – добавил Фомин.

Он отметил, что активное строительство медицинских учреждений будет продолжено, и до конца 2020 года в Московской области планируется построить в общей сложности порядка 130 объектов здравоохранения. Общая стоимость реализации всех запланированных проектов на ближайшие три года (с 2018 по 2020 год) составит свыше 13,5 миллиардов рублей.

«В 2018 году планируется завершить строительство таких значимых и ожидаемых подмосковным населением объектов здравоохранения, как медицинский центр со станцией скорой помощи в Балашихе, две поликлиники в Балашихе и Подольске, комплексная поликлиника с размещением взрослой и детской поликлиники в Подольске и другие», – заключил Фомин.