РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В среду в Люберцах торжественно открылся бывший Дом офицеров после капитального ремонта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На церемонии открытия присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В гарнизоне Люберец очагом культуры всегда был Дом офицеров, который находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №30. Это был и клуб, и зона отдыха, и музыкальная школа. Мы хотели максимально его сохранить и обустроить. Сегодня (14 марта – ред.), по сути, новоселье Дома офицеров. Весной мы планируем благоустроить территорию возле учреждения», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что Дом офицеров был построен в 1933 году. Здесь работали творческие коллективы, проводились праздничные концерты и литературные вечера, выступали известные артисты.

«В 2016 году Дом офицеров был включен в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья». На ремонт было потрачено более 123 миллионов рублей из регионального бюджета. Сейчас здесь располагаются два муниципальных учреждения ДШИ №4 и центр культуры и отдыха», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что капремонт был проведен при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Директором Дома офицеров сейчас является Николай Филонов. Он молод и заинтересован в создании современного центра культуры», – заключил Ружицкий.