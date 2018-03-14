РИАМО - 14 мар. Московский культурный форум стал более популярным для посетителей, в этом году ожидается 50 тысяч гостей, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«Мы его (форум - ред.) проводим в «Манеже» уже в третий раз. С каждым годом у нас идет рост посещаемости нашего форума», - сказал Кибовский.

Он отметил, что в 2017 году форум посетило на 12 тысяч человек больше, чем в 2016. Тогда на мероприятии побывали 50 тысяч гостей. Столько же посетителей ожидается и в этом году.

По словам Кибовского, в рамках программы форума также представят свыше 800 мероприятий, а также более 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч.

Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.