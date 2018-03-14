РИАМО - 14 мар. Москву во время проведения матчей чемпионата мира по футболу могут посетить около 1 миллиона туристов, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Во время проведения чемпионата мира мы вправе ожидать порядка 800 тысяч гостей, до миллиона человек. Это не только болельщики, это общее количество туристов, которые посетят наш город в это время», - сказал Гуляев.

Ранее он сообщил, что в столице во время чемпионата мира по футболу будет задействовано около 1,5 тысячи гидов-переводчиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».