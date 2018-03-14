РИАМО - 14 мар. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 15 марта из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду и снегопада, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областях.

В Московском регионе 15 марта будет облачно, пройдет сильный мокрый снег, местами ожидаются метель, сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура составит минус 4-2 градуса, днем будет минус 2 – 0 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде 15 марта, после которого сугробы в городе могут вырасти на 10 сантиметров. Сильный снег во второй половине марта в среднем выпадает в столице раз в 5 лет.