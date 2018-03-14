РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области на 930 тысяч рублей оштрафовало за загрязнение воздуха торговую компанию «Веста-СА», которая владеет сетью магазинов в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве рассмотрели материалы проверки городской прокуратуры Королева в отношении общества с ограниченной ответственностью «Веста-СА», которое владеет сетью магазинов в городском округе. В результате проверки установлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

«В каждом из четырех проверенных супермаркетов обнаружены источники выбросов загрязняющих веществ, в том числе соединений серы, азота и углерода. При этом у общества отсутствуют актуальные документы, регламентирующие выбросы. Кроме того, общество не провело паспортизацию отходов, которые образуются в ходе эксплуатации торговых точек. По итогам рассмотрения материалов дела Минэкологии наложило на компанию пять штрафов на общую сумму 930 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле городской прокуратуры. По имеющимся сведениям, нарушитель уже заключил договор на осуществление экологического производственного контроля.