РИАМО - 14 мар. В обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу - 2018 в Москве задействуют городские видеокамеры и туристическую полицию, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«В городе более 142 тысяч камер видеонаблюдения. Интегрированная информационная система «Безопасный город» обеспечивает оперативный контроль. Создана туристическая полиция. Создана сеть туристских информационных центров», - сказал Гуляев.

Он уточнил РИАМО, что данные методы обеспечения безопасности будут задействованы во время чемпионата мира по футболу - 2018.

«Сотрудники туристической полиции работают непрерывно, их деятельность не привязана к ЧМ-2018. Все они владеют иностранными языками», - добавил Гуляев.

Как указывается в презентации руководителя департамента, Москва находится в топ-10 городов, оснащенных самыми передовыми информационно-коммуникационными решениями в области городской безопасности согласно рейтингу Frost&Sullivan. Каждый отель имеет сертификат о защите от террористов и гарантирует технологическую безопасность.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».