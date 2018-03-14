РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Команда параспортсменов из подмосковной Балашихи выиграла четыре медали на 22-м Кубке имени Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу – жиму штанги лежа, сообщил в среду капитан команды Александр Казаков.

По данным Балашихинского информагентства, соревнования проводились в одном из московских медицинских центров Дикуля. В них участвовало более 60 человек. Балашиху представляли спортсмены из секции адаптивной физической культуры спортивного комплекса «Орион».

«Мы участвовали в этом турнире во второй раз. Серьезно готовились, не хотели возвращаться домой без наград. Хорошо, что боролись в разных весовых категориях – это позволило получить нам больше медалей. Всего мы завоевали четыре награды», – сказал Казаков.

Он добавил, что первое место среди женщин в весовой категории 56 килограммов заняла Анастасия Соловьева. Второе место в том же весе среди мужчин завоевал Валентин Дедков, третье – Александр Казаков. Андрей Пучков занял третье место в весовой категории 86 килограммов.

Команду параспортсменов поздравил глава Балашихи Сергей Юров.

«Балашихинские параспортсмены доказывают – если есть цель, ее можно достичь несмотря ни на какие преграды. Они добиваются таких результатов в спорте, которых нелегко достичь и здоровому человеку. Поздравляю команду с завоеванными медалями. Желаю не останавливаться на достигнутом», – сказал Юров.

По данным агентства, Дикуль вручил призерам соревнований грамоты, кубки и медали.

Валентин Дикуль – руководитель российского медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата, артист цирка, народный артист России. Он создал собственную методику реабилитации больных со спинномозговыми травмами.