РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мар. Сотрудники полиции Королева задержали 25-летнего местного жителя подмосковной Ивантеевки, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть полиции УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала о том, что на футбольной площадке, расположенной на Школьном проезде, неизвестный похитил из рюкзака ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 25-летний житель города Ивантеевка. По данному факту следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье «Кража»», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.