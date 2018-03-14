РИАМО – 14 мар. В России снимут еще одну экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает в среду Газета.ru.

«Режиссер и автор сценария — Николай Лебедев. Продюсеры — Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Игорь Толстунов («Профит»)», - говорится в сообщении.

В прокат фильм выйдет в 2021 году.

«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — отметил Эрнст.

Михаил Булгаков начал писать роман «Мастер и Маргарита» в конце 1920-х годов и работал над ним до самой смерти в 1940 году. Впервые роман в сокращенном виде был опубликован в 1966-1967 годах в журнале «Москва». Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году в Париже. В СССР полный вариант книги был напечатан в 1973 году. С тех пор роман неоднократно переиздавался.

На сегодняшний день известно пять экранизаций романа. Первый фильм по мотивам романа под названием «Пилат и другие» снял в 1971 году известный польский режиссер Анджей Вайда. В 1972 году вышла совместная итало-югославская картина Александра Петровича. В 1989 году еще один польский режиссер Мацей Войтышко выпустил по роману телесериал. Также известны две российских экранизации: фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, но вышедший только спустя 17 лет из-за разногласий режиссера и продюсеров, и фильм Владимира Бортко, который зрители увидели в 2005 году.

Ранее о намерении снять фильм по роману Мастер и Маргарита» сообщали такие известные режиссеры, как Роман Полански, Ролан Быков, Игорь Таланкин, Геннадий Полока, Эльдар Рязанов, Владимир Наумов и Элем Климов.