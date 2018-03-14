РИАМО - 14 мар. Карантин по бешенству животных отменили в деревне Владимировка городского округа Клин в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить <…> ограничительные мероприятия (карантин) и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Владимировка городского округа Клин от западной границы деревни Чернятино до западной границы деревни Ямуга, далее до южной границы поселка Марков Лес, далее до южной границы деревни Ногово и далее на север вдоль границы городского округа Клин до западной границы деревни Чернятино», - отмечается в сообщении.

При этом постановление губернатора Московской области от 8 ноября 2017 года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Клин Московской области» признано утратившим силу.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.