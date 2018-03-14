РИАМО - 14 мар. Свыше 1,3 тысячи отелей столицы прошли обязательную специальную квалификацию в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, сообщил журналистам в среду руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«На сегодняшний день всего (число – ред.) отелей, прошедших процедуру официальной квалификации, составляет 1323. Специалисты департамента на постоянной основе мониторят цены на проживание в соответствии с постановлением правительства РФ о предельно допустимых расценках на период проведения чемпионата мира», - сказал Гуляев.

Он добавил, что «отельеры сильно цены не завышают».

«В январе фактов завышения цен было выявлено 12, но после проведенных бесед все гостиницы привели цены в соответствие. В феврале эта цифра уже составила девять отелей, тоже после встреч и бесед ситуацию исправили, в марте, к сожалению, опять девять отелей, но мы уже на пути к исправлению ситуации», - пояснил Гуляев.

По его словам, несмотря на большое количество туристов, включая болельщиков, которые ожидаются в Москве во время проведения ЧМ-2018, проблем с размещением власти не видят. Количества отелей достаточно.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».