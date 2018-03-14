РИАМО – 14 мар. Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города, сообщает в среду «Интерфакс».

«По поводу платного въезда — мы пока не планируем, введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы участников форума «Россия — страна возможностей».

Ранее заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что благодаря платным парковкам и новой организации движения «центр внутри Садового кольца поехал быстрее», вырос поток машин, проезжающих через центр города транзитом, но, несмотря на это, речи о введении платного въезда в центр не идет.

Собянин ранее неоднократно заявлял, что плата за въезд в центр Москвы вводиться не будет. Он отмечал, что ситуация на дорогах значительно улучшилась с введением платных парковок.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.

Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.

Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.