РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Жительница подмосковной Балашихи пожаловалась на отсутствие препаратов для диабетиков в аптеках городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее жительница Балашихи написала на порта обращение, в котором пожаловалась на отсутствие лекарств для диабетиков (метформин, тражента). По ее словам, препараты получить трудно, поступает только по пять упаковок в месяц. В территориальном управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Минздрава Московской области №13 «РИАМО в Балашихе» подтвердили, что этих лекарств в аптеках нет, но есть их аналоги.

«Во всей области такая ситуация, потому что в настоящее время ведутся конкурсные процедуры по закупке препаратов. Это временная проблема, и пока она существует, мы рекомендуем жителям обратиться к своему лечащему врачу, чтобы подобрать замену этим препаратам. Лекарства-аналоги есть в достаточном количестве, и врачам дано указание выписывать те препараты, которые есть в наличии», – сказала начальник территориального управления Татьяна Теплякова.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, основным признаком которого является повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия – ред.). Болезнь может возникнуть как наследственным путем, так и из-за негативного влияния окружающей среды.