РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Велосезон в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют открыть 14 апреля, сообщается на странице группы «Велодорожный» в соцсети «ВКонтакте».

«Четырнадцатого апреля «Велодорожный» приглашает вас на парад в честь открытия велосезона в микрорайоне Железнодорожный. Большой организованной велосипедной колонной мы проедем по улицам Железнодорожного, поприветствуем жителей нашего города», – говорится в сообщении.

Сбор участников пройдет у памятника Владимиру Ленину с 10:00 по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №27. Старт мероприятия в 11:00. На велопраздник приглашаются все желающие. Участники смогут прийти в ярких костюмах и украсить свои велосипеды.

Велодвижение в России набирает популярность. В феврале в Москве проходил VI Международный велоконгресс, на котором участники обсуждали вопросы, связанные с развитием велоинфраструктуры и инновационные решения для велотранспорта зимой. Также ежегодно в городах России проводится акция «На работу на велосипеде!». Весенний велопарад и любительская гонка по Садовому кольцу пройдут в Москве 20 мая.