РИАМО - 14 мар. В Москве на Малой Ордынке 16 марта установят памятный знак оппозиционному политику Борису Немцову, погибшему 27 февраля 2015 года, сообщила в своем аккаунте Instagram Ксения Собчак.

«Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам - дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал» - написала Собчак.

Она призвала всех друзей и соратников Бориса Немцова прийти 16 марта в 17:00 к дому 3 на Малой Ордынке.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.