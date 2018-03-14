РИАМО - 14 мар. Москву в текущем году могут посетить примерно 23 миллиона туристов из разных городов и стран, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«В 2017 году столицу посетили 21,6 миллиона человек. Прогноз на 2018 год - 22,9 миллиона туристов», - сказал Гуляев.

Согласно презентации руководителя столичного департамента, в 2012 году столицу посетили 15,5 миллионов туристов, в 2013 году - 16,4 миллиона человек, в 2014 году - 16,5 миллионов туристов, в 2015 году - 17,2 миллиона человек, а в 2016 году - 21,6 миллиона иногородними и иностранных граждан.

Ранее пресс-служба аналитического агентства «ТурСтат» сообщила, что в прошлом году Москву посетили почти 5 миллионов иностранцев, столица заняла первую строчку по России в рейтинге въездного туризма.

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