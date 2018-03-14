РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Движение по пролетному строению эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске планируют открыть в четвертом квартале 2018 года, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» директор строительной дирекции по искусственным сооружениям компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

«В этом году мы планируем завершить строительство эстакады основного хода, которая позволит разгрузить проблемный транспортный узел на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе и обеспечит беспрепятственное движение по Волоколамскому шоссе из Москвы в Красногорск и обратно. Планируем в четвертом квартале 2018 года открыть рабочее движение сразу по двум направлениям пролетного строения эстакады», – сказал Пономарев.

Он уточнил, что уже произведен монтаж пролетного строения эстакады первой очереди, начато производство и укрупнение металлоконструкций по второй очереди. Строятся надземный и подземный пешеходные переходы на Волоколамском шоссе, надземный переход на Ильинском шоссе.

Кроме того, в рамках строительства эстакады ведутся работы по переустройству и устройству «дорожной одежды» (многослойного покрытия проезжей части – ред.), а также инженерных коммуникаций.

«Многоуровневая развязка включает в себя путепровод основного хода через железнодорожные пути Рижского направления, путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, мост через реку Баньку, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе и три пешеходных перехода», – сказал Пономарев.

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