РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В среду в поселке Томилино микрорайона Птицефабрика Люберец торжественно открыли новый участковый пункт полиции №9, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На церемонии открытия присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (14 марта – ред.) мы открываем третий в 2018 году опорный пункт полиции. Он будет находиться в третьем подъезде дома №28 поселка Томилино микрорайона Птицефабрика Люберец. 13 марта мы открывали новый участок в микрорайоне Красная Горка», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что жители сами попросили открыть опорный пункт на территории микрорайона Птицефабрика.

«Здесь очень много приезжих. Они влияют на криминальную обстановку. Я благодарю наших полицейских, которые активно работают, оперативно реагируют на жалобы жителей. Желаю им как можно меньше правонарушений», – отметил Ружицкий.

Начальник службы участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский добавил, что на территории микрорайона есть иностранные граждане, проживающие легально. Также здесь живут мигранты, не имеющие регистрацию. Многочисленные жалобы жителей домов №№28, 32 подтверждают это.

«Спасибо администрации и лично главе за то, что помогли найти помещение. Здесь будет работать один участковый Владимир Левченко. Он будет принимать три дня в неделю: во вторник с 17:00 до 19:00, в четверг – с 18:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 13:00», – пояснил Ретюнский.

По его словам, в текущем году также планируется открыть участковый пункт в деревне Марусино. Также в будущем рассматривается вопрос об открытии опорного пункта в поселке Октябрьский.