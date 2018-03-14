РИАМО - 14 мар. Социальные предприниматели, которые намерены открыть ясельные группы в Подмосковье, с 2018 года будут получать от региональных властей максимальную субсидию в размере 3 миллионов рублей, тогда как годом ранее ее размер был вдвое меньше, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«До 3 миллионов рублей в 2018 году смогут получить субсидию предприниматели, решившие открыть ясельные группы. Эта инициатива региональных властей позволит решить сразу несколько проблем: обеспечить семьи с маленькими детьми местами в ясельных группах, которых не хватает в регионе, дать возможность молодым мамам, нуждающимся в местах в яслях, продолжить образование или выйти на работу, не теряя место и квалификацию», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, благодаря созданию дополнительных ясельных групп как бизнес-решению социальной проблемы Подмосковье сможет обеспечить самозанятость и создать новые рабочие места для своих жителей.

С 2018 года правительство Московской области вводит новые меры поддержки социальных предпринимателей при открытии ясельных групп для детей до трех лет, при этом максимальный размер субсидии увеличен в два раза. Ранее в соответствии с ограничением Минэкономразвития РФ сумма субсидии для социальных предпринимателей не могла превышать 1,5 миллиона рублей.

Помимо увеличения суммы, расширен и перечень затрат. Помимо аренды, коммунальных услуг, ремонта, приобретения основных средств, будут возмещаться затраты, произведенные на обучение и повышение квалификации работников, на медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях.

«Правительство Московской области ведет активную политику по поддержке социального предпринимательства. С 2014 года субсидии получили более 350 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму порядка 330 миллионов рублей», - заключается в сообщении.