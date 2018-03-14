РИАМО - 14 мар. Экономика Ленинского района Московской области выросла на 4% за 2017 год, кроме того, в прошлом году в муниципалитете зарегистрировали 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил глава района Олег Хромов.

Тринадцатого марта Хромов выступил с отчетом о работе, проделанной в районе в 2017 году.

«Наши жители трудятся на предприятиях самых различных отраслей. От стабильного развития таких предприятий во многом зависят качество жизни населения и уверенность в завтрашнем дне. В целом экономика района за прошедший год сработала достаточно уверенно и выросла на 4%», - сказал Хромов.

По его словам, источником развития экономики является развитие бизнеса, для которого необходимо создать благоприятный предпринимательский климат.

«Благоприятный климат способствует открытию новых предприятий. Только за прошедший год в районе зарегистрировано 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 88 в промышленной сфере», - отметил Хромов.

Он добавил, что в Ленинском районе за прошедший год реализовали четыре крупных инвестиционных проекта. Объем привлеченных инвестиций без жилищного строительства составил порядка 15,8 миллиарда рублей. Объем инвестиций на 2018-2021 годы - 33,4 миллиарда рублей на 14 проектов, что позволит создать свыше 5 тысяч новых рабочих мест.

«На предприятиях малого и среднего бизнеса трудоустроена треть от общего числа работающих (граждан - ред.) в районе. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций района составляет более 20%. Каждый четвертый рубль произведенной на территории района продукции был заработан малым и средним бизнесом», - подчеркнул глава Ленинского района.

Он добавил, что в 2017 году размер поддержки малого и среднего бизнеса в районе увеличили на 40%. Субсидию в общем размере 700 тысяч рублей получили три предприятия.

Хромов также порекомендовал представителям бизнес-сообщества района участвовать в конкурсе на право получения субсидии.

«В конце прошедшего года представители бизнес-сообщества вышли с идеей открытия Торгово-промышленной палаты Ленинского муниципального района. Администрация района всячески поддерживает такое начинание», - заметил Хромов.

В спортивном дворце «Видное» 13 марта также прошла выставка, на 12 стендах которой представили основные проекты, реализованные в Ленинском районе Подмосковья в 2017 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям региона рассказал о том, что валовый региональный продукт в Подмосковье вырос в 1,5 раза за последние пять лет.