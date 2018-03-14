РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мар. Пропускная способность пересечения Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске увеличится до 100 тысяч автомобилей в сутки с вводом новой эстакады, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» директор строительной дирекции по искусственным сооружениям компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

«Пропускная способность транспортного узла увеличится почти вдвое – с нынешних 50 тысяч автомобилей в сутки до почти 100 тысяч. На эстакаде основного хода предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Волоколамское шоссе со стороны Красногорска также будет расширено до трех полос в одну сторону. При этом автомобилистам не придется терять время на светофорах», – сказал Пономарев.

По его словам, рабочее движение сразу по двум направлениям пролетного строения эстакады планируется открыть в четвертом квартале 2018 года.

Многоуровневая развязка в Красногорске включает в себя путепровод основного хода через железнодорожные пути Рижского направления, путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинского шоссе, мост через реку Баньку, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе и три пешеходных перехода.

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