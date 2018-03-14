РИАМО - 14 мар. В течение полутора месяцев в Подмосковье завершат работу по выверке площадей сельскохозяйственных земель, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы в прошлом году создали систему агромониторинга, оцифровали все поля Подмосковья. Мы знаем конкретный контур каждого поля. Сейчас у нас завершается выверка итоговых площадей, и мы рассчитываем, что эта работа будет в ближайший месяц-полтора завершена», - сказал Разин.

Он уточнил, что в настоящий момент некоторые сельхозземли в Подмосковье используются как производственные или находятся под населенными пунктами.

В 2017 году в Подмосковье ввели в сельскохозяйственный оборот 63 тысячи гектаров земель, не используемых по назначению более пяти лет. В том числе 53,3 гектара составили пашни.