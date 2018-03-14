РИАМО - 14 мар. Усиление ветра до 15 метров в секунду, а также мокрый снег и гололед ожидаются в среду в Москве и Подмосковье с сохранением на 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие один-три часа 14 марта с сохранением в начале ночи с 14 на 15 марта в Москве и Московской области местами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, ветер порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта; значительное ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций, а также дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

«При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители вас просто не увидят» - добавляется в сообщении.