Какой ты избиратель? Тест
11 вопросов | Пройден 281 раз
В преддверии выборов президента РФ 18 марта 2018 года пройдите тест РИАМО и узнайте, какой вы избиратель.
Какой ты избиратель? Тест (1/11)
Сколько раз вы принимали участие в выборах президента РФ?
Всегда хожу на выборы президента
Пару раз голосовал
Я обычно пропускаю
Какой ты избиратель? Тест (2/11)
Что вас может заставить не пойти на выборы?
Фото Татьяна Яковлева © Электрогорское информагентство
Отпуск, болезнь, работа
Свидание, день рождения, кинопремьера
Такой причины нет
Какой ты избиратель? Тест (3/11)
Если вы поехали в отпуск за границу, будете голосовать?
Фото Артем Житенев © РИА Новости
Если не забуду, то схожу
Обязательно проголосую в посольстве
Я бы сходил, но не хочу заморачиваться с заявкой
Какой ты избиратель? Тест (4/11)
Как вы решаете, за кого из кандидатов голосовать на выборах президента?
Читаю избирательные программы и смотрю дебаты
Голосую за тех, кого знаю
Если внешне понравился
Какой ты избиратель? Тест (5/11)
Что вы будете смотреть в первую очередь?
Какой ты избиратель? Тест (6/11)
Зачем ходить на выборы президента?
Фото Галина Добрынина © РИАМО
Чтобы выразить гражданскую позицию
Потому что так нужно
Для хайпа
Какой ты избиратель? Тест (7/11)
Что будете делать, если забыли дома паспорт?
Фото Людмила Шевченко © РИАМО
Вернусь домой за паспортом
Не буду возвращаться, лучше пойду по своим делам
Покажу фотку паспорта в телефоне
Какой ты избиратель? Тест (8/11)
Что нужно ставить в бюллетене?
По закону можно ставить любой знак
Я бы поставил смайлик
Что скажет сотрудник избиркома, то и поставлю
Какой ты избиратель? Тест (9/11)
Можно ли делать селфи с бюллетенем, чтобы все видели, как ты проголосовал?
Фото Евгений Биятов © РИА Новости
Нет, это агитация
Главное не публиковать фото до закрытия участков в 20.00, а потом можно
Конечно, а зачем тогда вообще идти на выборы
Какой ты избиратель? Тест (10/11)
Что будет, если вы не пойдете на выборы?
Начнутся фальсификации
Выборы не состоятся
От меня ничего не зависит
Какой ты избиратель? Тест (11/11)
Почему могут не пустить на выборы?
Фото сайт администрации Солнечногорского района © Фото
Если тебе нет 18-ти
Если ты из другого города
Если не оплатил штрафы ГИБДД
Сторонний наблюдатель
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Пассивный избиратель
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Идеальный избиратель
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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