Какой ты избиратель? Тест 11 вопросов | Пройден 281 раз В преддверии выборов президента РФ 18 марта 2018 года пройдите тест РИАМО и узнайте, какой вы избиратель. Начать тест

Какой ты избиратель? Тест (1/11) Сколько раз вы принимали участие в выборах президента РФ? Фото Николай Корешков © РИАМО Всегда хожу на выборы президента Пару раз голосовал Я обычно пропускаю

Какой ты избиратель? Тест (2/11) Что вас может заставить не пойти на выборы? Фото Татьяна Яковлева © Электрогорское информагентство Отпуск, болезнь, работа Свидание, день рождения, кинопремьера Такой причины нет

Какой ты избиратель? Тест (3/11) Если вы поехали в отпуск за границу, будете голосовать? Фото Артем Житенев © РИА Новости Если не забуду, то схожу Обязательно проголосую в посольстве Я бы сходил, но не хочу заморачиваться с заявкой

Какой ты избиратель? Тест (4/11) Как вы решаете, за кого из кандидатов голосовать на выборах президента? Фото Николай Корешков © РИАМО Читаю избирательные программы и смотрю дебаты Голосую за тех, кого знаю Если внешне понравился

Какой ты избиратель? Тест (5/11) Что вы будете смотреть в первую очередь? Фото kinopoisk.ru © Теледебаты кандидатов в президенты Шоу «Привет, Андрей» Новый выпуск «вДудь»

Какой ты избиратель? Тест (6/11) Зачем ходить на выборы президента? Фото Галина Добрынина © РИАМО Чтобы выразить гражданскую позицию Потому что так нужно Для хайпа

Какой ты избиратель? Тест (7/11) Что будете делать, если забыли дома паспорт? Фото Людмила Шевченко © РИАМО Вернусь домой за паспортом Не буду возвращаться, лучше пойду по своим делам Покажу фотку паспорта в телефоне

Какой ты избиратель? Тест (8/11) Что нужно ставить в бюллетене? Фото Виталий Белоусов © РИА Новости По закону можно ставить любой знак Я бы поставил смайлик Что скажет сотрудник избиркома, то и поставлю

Какой ты избиратель? Тест (9/11) Можно ли делать селфи с бюллетенем, чтобы все видели, как ты проголосовал? Фото Евгений Биятов © РИА Новости Нет, это агитация Главное не публиковать фото до закрытия участков в 20.00, а потом можно Конечно, а зачем тогда вообще идти на выборы

Какой ты избиратель? Тест (10/11) Что будет, если вы не пойдете на выборы? Фото Виталий Белоусов © РИА Новости Начнутся фальсификации Выборы не состоятся От меня ничего не зависит

Какой ты избиратель? Тест (11/11) Почему могут не пустить на выборы? Фото сайт администрации Солнечногорского района © Фото Если тебе нет 18-ти Если ты из другого города Если не оплатил штрафы ГИБДД

Сторонний наблюдатель Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции. Фото Александр Жолудов © Протвинское информагентство Поделиться результатом

Пассивный избиратель Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад. Фото © Лотошинское информагентство Поделиться результатом

Идеальный избиратель Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит. Фото Анастасия Мушенок © Черноголовское информагентство Поделиться результатом

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