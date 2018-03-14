РИАМО - 14 мар. У новой станции столичной подземки «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии завершается монтаж павильонов, которые будут выполнены в форме дачных домиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается монтаж панелей входных павильонов на северо-восточном вестибюле станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Форма павильонов напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций – наличие перфорированных отверстий, через которые будет проникать естественный свет», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Солнцево» располагается в одноименном районе под улицей Богданова у примыкания к ней Попутной улицы. На станции сейчас производятся архитектурно-отделочные работы.

У станции два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа в данном районе протяженность эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, а в северо-восточном – 25 метров.

Как уточняется в сообщении, «Солнцево» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

По словам Бочкарева, с открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей.