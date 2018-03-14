РИАМО - 14 мар. В понедельник, 19 марта, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой.

В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о итогах работы комиссии на выборах президента:

- каковы результаты голосования?

- какое количество граждан проголосовали 18 марта?

- в какие муниципальных образования Подмосковья была наибольшая и наименьшая явка?

- сколько нарушений было зафиксировано?

- сколько на выборах работало наблюдателей, журналистов?

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