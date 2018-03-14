РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы» начали сбор подписей для выбора делегатов и проведения установочной конференции, сообщил «РИАМО в Подольске» один из инициаторов создания ТОС Алексей Старчак.

В здании администрации Дубровиц 13 марта прошла открытая встреча жителей, на которой инициативная группа жителей рассказала про ТОС.

«На открытое совещание инициативной группы граждан по организации ТОС на территории микрорайона Дубровицкий пришло около 50 человек из поселка Дубровицы, деревень Кутьино, Наумово, Луковня. Мы рассказали о начале сбора подписей 14 марта для выбора делегатов на конференцию, где примут устав ТОС и выберут органы правления, разработают, изберут председателя и заместителя. Планируем провести ее во второй половине апреля», – сказал Старчак.

По его словам, сбор подписей за 23 делегата на конференцию начался со среды, активистам нужно набрать около 700 подписей прописанных в микрорайоне жителей старше 16 лет. Они планируют заниматься этим в том числе в день выборов президента 18 марта на территории зданий, где будет проходить голосование.

Первоочередной задачей создаваемого ТОСа будет контроль жителей за развитием территорий, планируемых под застройку. В том числе пресекать планы по созданию промзон, многоэтажной застройки, нежелательной точечной застройки.

Ранее активисты округа обращались в совет депутатов с просьбой установить и согласовать территориальные границы деятельности территориального общественного самоуправления «Дубровицы» и «Моя улица Климовская». Данный вопрос дважды рассматривался на комиссии и по нему было подготовлено два решения об установлении границ двух ТОСов. В конце февраля во время очередного заседания совета депутаты поддержали данный проект. ТОС в Дубровицах стал одним из самых крупных по численности жителей в России.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – одна из форм реализации народом своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на определенной территории.