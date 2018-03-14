РИАМО – 14 мар. Исполнительного директора мадридского футбольного клуба «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиль Марина задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» после того, как во время прохождения таможенного контроля он не сумел найти свой паспорт, сообщает Life.

«Испанец так и не вспомнил, когда мог потерять документ – в Мадриде перед вылетом или уже на борту авиалайнера. Известно также, что самолет, на котором «Атлетико» прилетел в Россию, осмотрели, но найти потерянный паспорт не смогли. Позже мужчину задержали до выяснения обстоятельств», - говорится в сообщении.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится 15 марта на «РЖД Арене» в 19:00 по московскому времени. Первый матч в Мадриде завершился уверенной победой испанцев со счетом 3:0.