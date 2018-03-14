РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Один подземный и два надземных пешеходных перехода появятся в Красногорске в рамках реализации эстакады на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» директор строительной дирекции по искусственным сооружениям компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

«Строятся надземные пешеходные переходы: в районе дома №4 на дублере Волоколамского шоссе и дома №7 на улице Павшинской. Начато обустройство подземного пешеходного перехода через Волоколамское шоссе в районе дома №30 на улице Почтовой», – сказал Пономарев.

Он уточнил, что полностью работы по строительству эстакады планируется завершить к концу 2019 года.

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