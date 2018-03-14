РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Более 12 миллиардов рублей выделили из регионального и федерального бюджетов на строительство эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» эксперт по строительному контролю компании «Стройтрансгаз» Дмитрий Куркин.

«Финансирование первого пускового комплекса – порядка 7 миллиардов рублей, второго – около 4,5 миллиардов, третьего – 1,2 миллиарда рублей», – сказал Куркин.

Директор строительной дирекции по искусственным сооружениям компании Петр Пономарев отметил, что первая очередь строительства финансируется из бюджета Московской области, вторая и третья – из федерального бюджета.

«Финансирование осуществляется устойчиво, без задержек, по плану, утвержденному государственным заказчиком», – подчеркнул Пономарев.

Полную версию интервью читайте на портале «РИАМО в Красногорске»>>