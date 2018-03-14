РИАМО - 14 мар. Сотрудники полиции задержали 23-летнего приезжего молодого человека за кражу курки у одного из посетителей Московской соборной мечети, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО Москвы.

В дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району поступило заявление от 43-летнего мужчины о том, что во время молитвы в одной из соборных мечетей в Выползовом переулке, неизвестный похитил у него куртку и перчатки.

«Сотрудники полиции в ходе патрулирования задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.