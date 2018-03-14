РИАМО - 14 мар. Тело зарезанного мужчины нашли в комнате общежития на северо-востоке Москвы, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 13 марта в комнате общежития, расположенного по улице Сельскохозяйственной, было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. По данному факту возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан 55-летний мужчина, который признал вину в полном объеме. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сказала Иванова.