РИАМО - 14 мар. Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Подмосковья проверят очистку ото льда и снега подъездов, а также своевременную очистку кровель зданий, где будут находиться пункты для голосования в день выборов президента РФ, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Много людей придут на выборы, и проверки будут проведены на всех избирательных участках, расположенных в Московской области, так как необходимо обеспечить надлежащее состояние прилегающих к избиркомам территорий», - отметила Витушева.

Она подчеркнула, что в соответствие с требованием губернатора Московской области Андрея Воробьева ведомство обеспечит жителям максимально комфортные и безопасные условия для осуществления своего конституционного права.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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