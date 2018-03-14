РИАМО - 14 мар. Почти 27 тысяч тонн удобрений необходимо закупить аграриям Подмосковья, уже приобретено более 20% от запланированного объема, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас идет активная работа по приобретению необходимых материалов, также и удобрений. Общая потребность Московской области составляет почти 27 тысяч тонн. В настоящий момент уже имеется более 23%», - сказал Разин.

Он отметил, что цены на удобрения не повышаются. Специалисты проводят ежедневный мониторинг изменения цены.

По словам министра, цены держатся на уровне прошлогодних значений.

Ранее Разин сообщил, что подмосковные аграрии получили более 350 миллионов рублей субсидий, которыми они могут компенсировать затраты на проведение весенне-полевых работ.