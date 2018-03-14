РИАМО (РЕУТОВ) – 14 мар. Квалифицированные тьюторы Московской области и Сингапура провели для учителей Реутова обучение новым методикам педагогики, сообщила директор школы №3 городского округа Ирина Смирнова.

«Тренинг прошел в рамках внедрения международных лидерских методик. Преподаватели из каждого муниципалитета Подмосковья прошли предварительное обучение, чтобы затем выступить в качестве тренеров наряду с коллегами из Сингапура с 14-часовым курсом по эффективному развитию у учеников навыков и компетенций XXI века», – сказала Смирнова.

По ее словам, отличием педагогических приемов сингапурских тьюторов является отношение к групповой работе учащихся. В Сингапуре это не просто несколько школьников, а сплоченная команда, где каждый ее член, независимо от степени успеваемости, привносит свой вклад в общее дело.

«Правильное формирование такой команды и есть забота педагогов. За рубежом считают важным, чтобы школьники больше разговаривали, высказывали свои идеи и мысли, даже если на первый взгляд кажется, что они не относятся непосредственно к теме урока. Это подводит детей к размышлениям и умению делать выводы. Школьникам разрешены перемещения по аудитории, более того, иногда движение необходимо», – добавила Смирнова.

Новые приемы уже используются на практике педагогами некоторых реутовских школ, однако учителя планируют провести мастер-классы и для других коллег, чтобы распространить передовые технологии образования на весь город. На сегодняшний день в Реутове работают 12 школ и два учреждения дополнительного образования. При этом в городе полностью ликвидирована практика двухсменного обучения в школах.

По данным Реутовского информагентства, на развитие образования в 2018 году власти Реутова направят 1,5 миллиарда рублей, что сопоставимо почти с тремя четвертями годового бюджета.