РИАМО - 14 мар. Информация о столкновении двух иномарок на юго-востоке столицы, в результате которого пострадал человек, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пересечении улиц Генерала Кузнецова и Привольной в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Volkswagen, в результате которого пострадал один человек - у него травма руки.

«ДТП с пострадавшими не было», - сказал собеседник агентства.